CSA bate Oeste nos pênaltis e avança a terceira fase da Copinha pela primeira vez  na história

Jogando no estádio Baetão, em São Bernardo, Oeste e CSA se enfrentaram pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na tarde deste sábado (12). Depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, com gols de Gravatal para o Azulão e Luan para o Rubro-Negro, a equipe de Alagoas levou a melhor nos pênaltis e segue na competição.

O empate acabou dando justiça a um duelo que foi truncado do começo ao fim. Tanto que, os gols só saíram depois de lances de bola parada. Pelo CSA, uma falta batida pelo atacante Andrew e desviada por Gravatal, que matou as chances de defesa do goleiro Márcio. Restando dez minutos para o final, foi a vez do Oeste. Escanteio na área e grande cabeçada de Luan para empatar. Curiosamente, ambos os jogadores entraram no decorrer da partida.

Final dos 90 minutos e decisão guardada para os pênaltis. Foi então que brilhou a estrela de Gabriel Franco, goleiro do CSA. Primeiro, ele defendeu a cobrança do meia Kássio. Em seguida, contou com a ajuda da trave, em erro de Giovanny. Com duas penalidades desperdiçadas, o Rubrão viu os alagoanos converterem todas e matarem a disputa por 4 a 3.

Na terceira fase da Copinha pela primeira vez em sua história, o Azulão do Mutange enfrentará o Grêmio, que passou pelo EC São Bernardo com vitória por 3 a 0.