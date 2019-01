João Paulo renova até 2022: "Quero fazer história no Botafogo"

O Botafogo estendeu o vínculo com João Paulo até o fim de 2022. O jogador de 27 anos é ídolo da torcida, estreou com a camisa alvinegra no início de 2017 e tinha contrato até o fim desse ano. Em entrevista coletiva nessa sexta-feira (11), o meia falou sobre a renovação e suas expectativas para a temporada.

“Estou muito feliz por esse momento, por ter um projeto a longo prazo e pela confiança do Botafogo depositada em mim, vejo coisas boas no futuro. Tenho identificação e quero fazer história com o clube, com títulos. Espero que seja um ano de muita luta, muito empenho e muitas vitórias.”

A última temporada foi complicada para João Paulo. Em dividida com Rildo, no clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca, o meia fraturou dois ossos da perna direita e ficou afastado por oito meses, voltando a atuar no penúltimo jogo do ano.

“Ainda estou me readaptando e tenho consciência que vou sofrer com dores. Agora é adaptar meu corpo para encarar a rotina de jogos. Tivemos 12 sessões de treinos e participei de todas de maneira inteira. Fico muito feliz por isso”, concluiu o meia.