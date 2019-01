Com 'fome' de título, Fla encara Eintracht Frankfurt buscando a conquista da Flórida Cup

Nesse sábado, às 19h, Flamengo e Eintracht Frankfurt-ALE se enfrentarão pela última partida da Flórida Cup 2019, no Orlando City Stadium. Após empatar, 2 a 2, com o Ajax no tempo normal e vencer por 4 a 3 nos pênaltis, conquistando o ponto extra, o Rubro-Negro só será campeão caso vença a partida.

Já a equipe alemã, que venceu o São Paulo, 2 a 1, na estreia, depende apenas de si para conquistar o título do torneio no meio da temporada europeia. Caso ocorra um empate, o Frankfurt precisa vencer nos pênaltis para não ter que depender do resultado de São Paulo x Ajax, que jogarão às 16h.

Modificado, Rubro-Negro busca primeiro título na temporada

Após uma atuação surpreendente no primeiro tempo, contra o Ajax, os titulares do Flamengo deverão ser poupados, ao menos na primeira etapa do duelo contra o Frankfurt, como revelou Abel Braga após a partida: "Dia 20 (estreia no Carioca, contra o Bangu) vai começar à vera. Por enquanto, para gente é pré-temporada. Tanto que no sábado vou começar com uma equipe diferente".

Colecionado fracassos mesmo com o alto investimento em jogadores, o Rubro-Negro quer conquistar a Flórida Cup para iniciar uma mudança nessa história. Mesmo com essa objetivo, e com essa "fome" para buscá-lo, o treinador afirmou que não existe uma obrigação de conquistar o torneio nessa noite: "Não é obrigação (ser campeão), mas é um desafio. Vamos entrar para ganhar muita coisa. É preciso ter um pouquinho de sorte e estamos com fome. Os jogadores querem esse recomeço, estão ansiosos e isso não vai ficar barato, não".

Equipe alemã tenta voltar ao país com o troféu na bagagem

Sexto colocado da Bundesliga 2018/19 e campeão da última Copa da Alemanha, o Eintracht Frankfurt venceu o São Paulo na estreia, e depende apenas de si para levantar mais um título na história recente, mesmo que a Flórida Cup não seja um torneio de peso. Por isso, a tendência é que o técnico Adi Hütter mantenha a mesma equipe da estreia.

Um dos destaques do clube alemão é o croata Ante Rebic, vice-campeão na Copa do Mundo 2018, disputada na Rússia. Outro destaque é o goleiro alemão Kevin Trapp, que era o goleiro do PSG até a última temporada, e que também esteve no elenco da Alemanha, no último Mundial.