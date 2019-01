Fluminense vence Londrina nos pênaltis e avança na Copa São Paulo

Fluminense e Londrina empataram em 3 a 3 no tempo normal em jogo válido pela segunda fase da Copa São Paulo. A vaga para a fase seguinte foi decidida nos pênaltis e o Tricolor venceu por 4 a 3.

O Fluminense abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo com Samuel. Martinelli foi derrubado na área e o árbitro marcou a penalidade máxima. O atacante bateu no meio e fez o primeiro do Tricolor no jogo.

Aos 12 minutos, o Londrina chegou ao empate. Juan fez boa jogada e Luquinha aproveitou o cruzamento e bateu de primeira para o gol. A virada da equipe veio aos 17. Após cobrança de escanteio, houve um desvio e Juan apareceu para marcar de cabeça.

A partida seguiu com lances das duas equipes. Aos 26 minutos, Samuel recebeu na área e bateu por cima do gol. O Londrina respondeu com cruzamentos perigosos na área, mas a defesa Tricolor conseguiu afastar.

No segundo tempo, aos 18 minutos, o Londrina ampliou com um golaço de Luquinha. Juan fez mais uma ótima jogada, driblou dois e tocou para o meia marcar seu segundo jogo na partida.

O Fluminense descontou aos 21 minutos, com Nascimento. Calegari fez o cruzamento e Nascimento mandou para o gol de cabeça, no cantinho do gol. O Tricolor empatou 46, com Leandro. O camisa 10 recebeu na área, dominou e bateu para o gol.

A decisão foi para os pênaltis e o Londrina começou batendo. João Mafra foi o primeiro a bater e perdeu. Em seguida, foi a vez do Fluminense bater e Resende marcou para o Tricolor. Alisson foi o segundo do Tubarão a bater e fez o gol. Samuel fez o segundo dos cariocas.

Júnior marcou para o Londrina e empatou nas cobranças. Mas Geovani bateu e fez mais um para o Fluminense. Na sequência, Marcelo Gabriel fez para os paranaenses e Luiz Henrique marcou o quarto do Flu. Na quinta cobrança do Londrina, Gabriel bateu mal e o goleiro do Fluminense, Heitor, fez a defesa.

Com o resultado, o Fluminense se classificou para a terceira fase da competição. O Tricolor terá pela frente o Audax, que venceu o Taboão da Serra.