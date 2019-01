Grêmio vence EC São Bernado com autoridade e avança na Copa SP

O Grêmio venceu o EC São Bernardo na tarde deste sábado (12) e avançou para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Da Silva, duas vezes, e Rafinha garantiram a vitória gremista por 3 a 0 na Arena Barueri.

O São Bernardo iniciou fazendo as primeiras ações da partida. No primeiro lance, Bruno invadiu a área, mas o goleiro Chapecó foi em cima fazer a defesa. Aos oito, o centroavante limpou a marcação e chutou para fora. O Grêmio só apareceu no ataque aos 22, quando Varela lançou da Silva, que girou e soltou o chute, para a defesa de Pedro Henrique. Na resposta, o time paulista partiu em contra-ataque aos 27 com Bruno, que deixou Murilo na cara do gol e o meia mandou para fora.

O Grêmio abriu o placar ainda na primeira etapa. Kazu colocou a bola na área e a zaga quase marcou contra. Na sobra, novamente Kazu cruzou e Da Silva apareceu para chutar a gol.

Aos seis, o São Bernardo arriscou com Gustavo, que recebeu de Zé Augusto e mandou por cima do gol. Aos nove foi a vez do Grêmio. Guilherme Azevedo recebeu na área, limpou e tentou cruzar, a bola desviou na zaga e quase enganou o goleiro.

O Tricolor ampliou aos 11 minutos. Petterson tabelou com Guilherme Azevedo e cruzou na segunda trave, para Da Silva aparecer livre e marcar o segundo da partida.

O São Bernardo voltou a aparecer aos 20, com uma bola cruzada na área para Bruno, mas a zaga gremista apareceu para afastar. Aos 28 a chance foi gremista, quando Kazu cobrou escanteio e Renan subiu para cabecear em direção ao gol, mas Pedro Henrique fez a defesa. Em nova cobrança de escanteio, a bola ficou para João Guilherme, que mandou para fora.

Aos 34, o Grêmio marcou o terceiro de falta. Rafinha bateu colocado à esquerda de Pedro Henrique, sem chances de defesa.

Na próxima fase, o Grêmio pega o CSA. A data e hora da partida serão divulgadas pela Federação Paulista de Futebol.