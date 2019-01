Botafogo-PB goleia Perilima e estreia bem pelo Campeonato Paraibano

Apesar de um primeiro tempo complicado, o Botafogo-PB passou pela Perilima com facilidade na primeira rodada do Campeonato Paraibano. Com gols de Clayton (duas vezes), Nando e Rafael Ibiapino, o Belo bateu a Águia por 4 a 1 e obteve um início promissor na competição. Tibério, irmão de Marcelinho Paraíba, marcou para o tricolor.

O Botafogo-PB voltará a campo na próxima terça-feira (15). A equipe da capital paraibana terá pela frente o Santa Cruz, em partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste. O jogo ocorre às 21h15, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Pelo Campeonato Paraibano, o próximo compromisso do Belo será diante do Esporte, domingo (20), às 17h, no estádio José Cavalcanti, em Patos.

Enquanto isso, a Perilima terá uma difícil missão no início da disputa: tirar o saldo negativo da goleada sofrida. O próximo confronto da Águia será apenas no sábado (19), às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande, diante do Sousa.

Tudo igual na primeira etapa

Os donos da casa começaram a partida sufocando o adversário. A pressão inicial logo teve seu efeito. Aos nove minutos, a defesa da Perilima falhou e, após bate-rebate dentro da área, Clayton aproveitou a sobra de bola e bateu no canto esquerdo de Pantera, abrindo o placar para o Botafogo-PB e marcando o primeiro gol do Campeonato Paraibano 2019.

Depois do gol, a partida esfriou e o Botafogo-PB encontrou diversas dificuldades para encaixar seu jogo diante da Perilima, que equilibrou o duelo e conseguiu o empate aos 36 minutos. Marcelinho Paraíba tabelou com Manu e acionou Tibério. O camisa 7 chutou com precisão e venceu o goleiro Saulo, deixando tudo igual.

Antes do apito final na primeira etapa, o goleiro Pantera ganhou destaque ao evitar por duas vezes que o Belo marcasse o segundo gol. A primeira chance ocorreu através de Nando, que chutou para a defesa do camisa 1. Minutos depois, Marcos Aurélio cobrou falta com perfeição, mas o arqueiro tricolor realizou uma grande defesa e salvou a Perilima.

Massacre alvinegro no segundo tempo

Assim como na primeira etapa, o Botafogo-PB voltou ao campo exercendo uma forte pressão nos momentos iniciais. Mais uma vez, os donos da casa tiveram êxito. A defesa da Perilima errou a troca de passes na saída de bola, Marcos Aurélio aproveitou e acionou Clayton, que chutou sem chances de defesa para Pantera, recolocando o Belo na frente: 2 a 1.

O artilheiro do Belo na temporada 2018 também deixou o dele. Aos 20 minutos, Marcos Aurélio cobrou escanteio, Nando subiu mais que a defesa adversária e cabeceou com perfeição, ampliando a vantagem do Belo no placar.

Tornou-se goleada a quinze minutos após o terceiro gol. Rafael Ibiapino, após chutar uma bola na trave, aproveitou a sobra de bola e fechou a conta, sem chances de defesa para Pantera e dando números finais ao confronto.