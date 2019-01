Botafogo vence América-MG e garante vaga nas oitavas de final da Copinha

Na manhã deste domingo (13), Botafogo e América-MG se enfrentaram pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Debaixo de um forte sol, o Glorioso venceu o Coelho por 1 a 0, gol de Luis Enrique, e se classificou para as oitavas de final da Copinha. A equipe carioca espera agora o ganhador do confronto entre Internacional e Guarani, que jogam ainda hoje, às 15h (de Brasília), em Taquaritinga.

O primeiro tempo foi lá e cá, com o América-MG tendo mais posse de bola e sendo mais efetivo. Aos três, a equipe mineira assustou com um chute de Pedro. Dois minutos depois, o Botafogo respondeu com Luis Enrique, que aproveitou uma sobra de bala e arrematou para para boa defesa de Elzo. Aos nova, foi a vez do goleiro Lucas fazer boa intervenção após novo ataque do Coelho.

A melhor oportunidade foi aos 17 minutos. Lucas voltou a aparecer após cabeçada de Lucas. No rebote, Roni bateu e Glauber tirou em cima da linha. Um dos melhores em campo pelo lado do Botafogo no primeiro tempo, Caio Alexandre recebeu passe na entrada da área e finalizou por cima do gol.

A partir daí, a partida ficou mais truncado. O Alvinegro passou a marcar com mais eficiência, enquanto o América trabalhava a bola e buscava mais as jogadas. Sem novas chances de gol, a etapa inicial terminou em 0 a 0.

Na volta do intervalo, o que se viu foi um Botafogo mais ativo e buscando a vitória. Aos 12, veio a recompensa. Após bela trama do ofensiva, Luis Enrique recebeu belo passe de Ênio e soltou a bomba para o fundo das redes do América, abrindo o placar em São Carlos. Aos 20, Rhuan quase ampliou em cobrança de falta. Elzo fez importante defesa.

Sem conseguir criar como no primeiro tempo, o Coelho não assustava o time carioca. O lateral-direito Ronaldo tentou aos 40 e aos 41, mas ambos os chutes não surtiram efeito. Os mineiros tentaram ensaiar uma pressão final, mas abusaram nos erros de cruzamento e não conseguiram empatar o duelo. Com o resultado, o América deu adeus a Copinha. O Botafogo, por sua vez, segue firme na competição.