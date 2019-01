Com nariz fraturado, Fred passa por cirurgia e pode desfalcar Cruzeiro no Mineiro

Após machucar-se no início do jogo-treino realizado na Toca da Raposa 2 contra a equipe do Coimbra, no sábado (11), o atacante Fred foi operado e pode ser desfalque para a estreia do Campeonato Mineiro. No dia 19, o time estrelado enfrenta o Guarani de Divinópolis no estádio Waldemar Teixeira de Faria, mais conhecido como Farião, às 16h30.

Em uma disputa de bola pelo alto, com o goleiro Glaycon, do Coimbra, o atacante chocou a cabeça no corpo do adversário e caiu no gramado. O centroavante foi logo atendido e teve um sagramento no nariz estancado. Por precaução, ele deixou a partida, com Raniel entrando no time.

A assessoria do clube informou que o jogador teve um trauma na face e que passaria por exames. O Cruzeiro não divulgou prazo para a recuperação. Caso Fred não tenha condições de atuar, Raniel deve ser o substituto. Porém, o camisa 9 tranquilizou o torcedor celeste através de suas redes sociais.

"Todo mundo me perguntando o que aconteceu. Lá no treino eu fui pra cima do Sassá, ele me deu um cruzado e... Tô zuando, galera. Trombei com o goleiro e me dei mal. Fraturei algumas partes aqui (do nariz), mas está tudo certo", disse o centroavante.