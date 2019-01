Campeão, Abel aponta erros de titulares do Fla: "Tentaram as jogadas mais difíceis"

Campeão na primeira competição após seu retorno ao Flamengo, o técnico Abel Braga valorizou a conquista, apesar de ser um torneio de pré-temporada, destacou a atuação da equipe que começou, e construiu a vitória, contra o Eintracht Frankfurt, e criticou as decisões tomadas pelos titulares, que entraram no segundo tempo:

"Quem ganhou esse título foi o time da primeira parte, que não tive coletivo e foi competitivo. O time considerado titular, não sei se por ter um a mais, não foi assim. E botei a boca neles. Não achem que não. Tentaram as jogadas mais difíceis. Falam tanto quando um grande não ganha nada. Começar ganhando moraliza e nos deixa com um mental forte", afirmou.

A atuação de Rhodolfo e Rodrigo Caio, titulares nessa noite, foi bastante elogiada por Abelão. Mesmo assim, o treinador pediu a contratação de mais um zagueiro para a equipe. Além dos dois, Thuler, Léo Duarte e Matheus Dantas completam o elenco na posição. O Rubro-Negro negociou com Dedé e Miranda, e também se interessou por Kannemann, ambos sem sucesso. O nome de Léo Pereira, do Athletico, é o mais forte no momento:

"(Rodrigo Caio e Rhodolfo foram os destaques da partida) já falei no vestiário, se os dois zagueiros não estivessem em um dia muito bom, mesmo com superioridade, teríamos problema. Esperamos mais um zagueiro. Nao sei como vai ser. Qual treinador não quer um Dedé? Um Kanneman? O Rodrigo mostrou porque foi contratado. Ele corta fazendo passe. Continuamos esperando. Não podemos ser time de índio, só para frente. Temos que ter tranquilidade".

Com as chegadas, confirmadas, de Gabigol e Arrascaeta, o Rubro-Negro fortaleceu o seu elenco. Além de afirmar que irá dividir os jogadores em duas equipes durante a temporada, como o Palmeiras fez em 2018, o técnico também destacou que nenhum jogador será titular pelo nome, e terá que mostrar em campo para ter a vaga:

"Temos que copiar o que dá certo. E vamos fazer como o Palmeiras fez ano passado e equilibrado o plantel. Não dá para jogar quarta e domingo, quarta e domingo. Muitos jogadores estão chegando, tem que brigar. Ninguém vai jogar por nome. Coloquei uma equipe que estava jogando, não mexi nada, e mostrei que eles tinham que mostrar que eu estava errado. Treinador tem que estar errado ou ter dúvida. Gabriel fez um campeonato muito bom, não à toa foi artilheiro. Arrascaeta também está certo e é um jogador de qualidade, aumenta muito o nível. Vamos ver o que é melhor para equipe", finalizou.

O Flamengo ainda ficará até o dia 15 nos Estados Unidos, e retornará ao Rio para continuar a pré-temporada no Ninho do Urubu. Provavelmente sem os titulares, a equipe da Gávea estreará no Campeonato Carioca no próximo domingo (20), às 17h no Maracanã, contra o Bangu.