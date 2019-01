Grêmio confirma contratação do atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo e Udinese

Visando a qualificação de seu elenco, o Grêmio segue a todo vapor no mercado de transferências. Neste sábado (12), por meio das mídias sociais do clube, foi oficializado o novo reforço gremista: Felipe Vizeu, que pertence a Udinese, da Itália.

O atacante de 21 anos, revelado pelo Flamengo, chega cedido pelos italianos até o fim de 2019. Na tarde da última sexta-feira, o jogador desembarcou no Rio Grande do Sul e realizou exames médicos nas instalações do CT Luiz Carvalho.

Natural de Três Rios, Vizeu iniciou na base do América MG, mas após se destacar em Minas, voltou ao Rio de Janeiro para defender as cores do Flamengo. Ele ficou três anos na Gávea, se destacando no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 e posteriormente sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.

Nos profissionais, foi o artilheiro da Copa Sul-Americana em 2017 e acabou vendido a Udinese, mas não se firmou no Calcio e teve poucos minutos. Agora, o atleta busca dar uma retomada na carreira sob o comando de Renato Gaúcho.

Felipe Vizeu chega ao Imortal para disputar posição com André e Jael no comando de ataque. Ele é a quarta contratação do Grêmio, que já anunciou as chegadas do goleiro Júlio César, volante Rômulo e do meia Walter Montoya.