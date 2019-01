Palmeiras goleia Galvez e se classifica para oitavas de final da Copa São Paulo

Em jogo válido pela 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputado no ultimo domingo (13), o Palmeiras bateu o Galvez -AC com uma certa facilidade, por 3 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Gabriel Verón, Lincon e Airton. O jogo foi disputado no interior de São Paulo, com um grande apoio da torcida palmeirense nas arquibancadas.

Um fato curioso, e triste ao mesmo tempo, é de que o Galvez, time vindo do Acre, tinha passagens compradas para a volta após o término da primeira fase. Mas o clube não contava com passar para a segunda fase e logo depois para a terceira fase da Copa São Paulo. Por conta de esse bom desempenho o time não voltou pra casa e agora não tem recursos para poder pagar novas passagens de volta.

Na partida, o Palmeiras foi quem criou as melhores oportunidades, enquanto o Galvez tentava se defender o máximo que podia. Logo aos 3 minutos, Patrick de Paula bateu de fora da área e o goleiro Gabriel 'bateu roupa', mas a bola foi para a lateral.

Aos 15 o Palmeiras mostrava a força de seu time, abrindo o placar. Matheus Neris acertou um belo lançamento para Gabriel Verón. O menino de apenas 16 anos pegou a bola de primeira, sem deixar ela cair no chão e a colocou no canto esquerdo do goleiro, sem chances de defesa.

Aos 25, uma reedição do gol aconteceu. Verón foi lançado na esquerda, dentro da área e chegou batendo, mas dessa vez o goleiro Gabriel conseguiu salvar a equipe do Galvez. Aos 34, Verón, que foi o destaque da partida, escapou pela esquerda mais uma vez e bateu rasteiro, mas Gabriel salvou o Galvez mais uma vez.

Aos 40, o Palmeiras ampliava o placar. Iago bateu de longe e Gabriel espalmou a bola para cima, no rebote, Lincon cabeceou a bola pro gol, fazendo o 2 a 0. Apenas 4 minutos depois, Airton aumentou mais ainda a vantagem palmeirense. Lincon recebeu na área uma bola tocada de cabeça pelo zagueiro do time adversário. Então o jogador alviverde, cara a cara com o goleiro, tocou pro meio para Airton, sozinho e sem goleiro, fazer o 3 a 0 e sacramentar o placar e a classificação.

O Palmeiras volta aos gramados na próxima terça-feira (15), pelas oitavas de final da Copinha, onde enfrenta o Figueirense.