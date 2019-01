Angioni afirma que Ganso e Nenê têm interesse em jogar no Fluminense: “É um desejo deles”

O diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, admitiu em entrevista à Rádio Globo, no último domingo (13), que os meias Nenê e Paulo Henrique Ganso têm interesse em atuar pelo Tricolor.

Angioni afirmou que o clube pode fazer as duas contratações, mas sem extrapolar o orçamento do clube. Ele citou as negociações com o Corinthians e o Cruzeiro como formas de realizar a negociação do meias.

“Quando foi feita a operação do Sornoza, ficou embutido dois jogadores (Marquinhos Gabriel e Moisés, por empréstimo). Com eles não vindo, fica o recebimento de crédito. A mesma coisa foi a operação do Jadson. É simples: precificou-se pois tínhamos interesse na permanência do Digão e vinda de outros atletas. Como não podemos competir financeiramente com o mercado, nos reinventamos” disse Angioni.

Ainda segundo o diretor executivo, o Fluminense não vai sair um milímetro do controle financeiro se vier a acontecer as contratações. E reafirmou que foram os jogadores que procuraram o Tricolor.

E nesta segunda-feira (14), o Fluminense acertou o tempo de empréstimo de Ganso. O Sevilla (ESP), clube ao qual o jogador pertence pretendia cedê-lo apenas por seis meses, mas o Tricolor conseguiu ampliar o tempo até o fim de 2019. O próximo passo é decidir o salário, visto que o valor que Ganso recebe atualmente é muito acima da realidade do Fluminense.