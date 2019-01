Agora titular do Flu, Rodolfo afirma: “Vou retribuir a confiança dentro de campo”

O goleiro Rodolfo concedeu entrevista nesta segunda-feira (14). Após a saída de Júlio César, ele será o titular na estreia do Campeonato Carioca, no próximo sábado (19). Rodolfo afirmou que está preparado para o desafio.

“Hoje estou preparado. Pelo que já passei... minha história de vida me preparou dentro e fora de campo. Hoje, representar a camisa do Fluminense é muito bom. Eu me sinto muito bem aqui dentro” disse o goleiro.

Rodolfo chegou ao Fluminense ano passado, por empréstimo. Mas esse ano foi contratado em definitivo pelo Tricolor, que exerceu a prioridade de compra junto ao Oeste-SP, clube ao qual o goleiro pertencia.

“Estou bem feliz pela confiança que a diretoria está me passando. Terem me comprado do Oeste e renovado por três anos foi um voto de confiança. Espero passar dentro de campo essa confiança da torcida e da diretoria e dar sequência no trabalho que estamos fazendo”.

O goleiro revelou que recebeu uma ligação do técnico Fernando Diniz quando estava de férias. Segundo ele, sua qualidade no jogo com os pés agrada ao atual treinador. E esse foi um fator importante na sua permanência no Fluminense.

“Ele me ligou quando eu estava de férias falando que contava comigo pelo jogo com os pés e debaixo das traves também. O jogo dele precisa muito treinar com os pés. É o que estamos fazendo durante os dias. Em todos nossos aquecimentos sempre trabalhamos com os pés, para quando chegarmos ao trabalho dele estarmos bem aquecidos”.

Na semana passada, Rodolfo sofreu uma pancada durante o treino. Mas na coletiva de hoje ele fez questão de tranquilizar a torcida e disse que foi apenas um susto.

“Estou bem melhor. Mas seguimos o protocolo que os médicos têm que fazer. Fiquei com uma dor muscular, não pegou em nenhum osso da cervical. Foi só um susto, no mesmo dia já estava treinando. Não vai ser pouca coisa assim que vai me tirar dos treinos e dos jogos”.

Sobre a superação das dificuldades e a oportunidade como titular, o goleiro afirmou que irá aproveitar, diferente de como ocorreu no Athetico-PR, em 2012.

“Eu encaro como mais uma oportunidade. Tive meu problema lá atrás e tive a oportunidade sair do buraco que me enfiei. Esta oportunidade de ser titular do Fluminense eu tenho que aproveitar” finalizou o goleiro.

O Fluminense faz sua estreia no Campeonato Carioca no próximo sábado (19), contra o Volta Redonda. A partida será no Maracanã, às 19h (de Brasília).