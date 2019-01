Grêmio vence CSA e avança para as oitavas de final da Copa SP

Sem dificuldades, o Grêmio venceu o CSA e avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols gremistas foram de Da Silva e Gabriel Biteco. A equipe alagoana ainda desperdiçou um pênalti.

O Tricolor Gaúcho começou o duelo indo ao ataque. Aos 6 minutos de bola rolando, Léo Chú tabelou com Kazu e deu uma caneta no adversário, mas na hora do cruzamento foi parado. O CSA levou perigo aos 12, após troca de passes, Gravatal ficou na cara do gol, mas o goleiro Chapecó ficou com a bola. O Grêmio voltou ao ataque aos 16, quando Guilherme Azevedo se livrou da marcação e deixou para Da Silva, que chutou com muita força por cima do gol. Aos 23 foi a vez de Gravatal tentar novamente par ao CSA, mas ele mandou em cima do goleiro. No rebote, Andrew mandou para fora.

Aos 33 minutos, Da Silva finalizou em cima do zagueiro e o árbitro marcou pênalti, além de expulsar o atleta do CSA. Na cobrança, o centroavante mandou no alto do canto direito, abrindo o placar.

Gabriel Biteco ampliou o placar aos 9 minutos da segunda etapa. O volante limpou a marcação e chutou de fora da área, marcando o segundo gol da partida.

Aos 20 minutos de bola rolando no segundo tempo, João Guilherme tentou afastar a bola mas acabou dando um pisão no pé de Gravatal e a arbitragem marcou pênalti para o CSA. Na cobrança, o próprio Gravatal chutou a meia altura e o goleiro Chapecó fez a defesa.

Após o susto, o Tricolor pressionou. Aos 21, Guilherme Azevedo arriscou e mandou por cima do gol. Aos 23, foi a vez de Rafinha ficar na cara do gol e desperdiçar a oportunidade. Em vantagem, a equipe gaúcha passou a administrar o jogo.

O adversário do Grêmio na próxima fase será decidido entre Fluminense e Audax/SP. As equipes entram em campo às 18h desta segunda-feira.