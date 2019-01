São Paulo derrota Ferroviária e se classifica para as oitavas da Copinha

Ferroviária e São Paulo se enfrentaram, neste domingo (13), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena da Fonte, em Araraquara (SP). O Tricolor derrotou o time da casa por 2 a 0 e se garantiu nas oitavas de final da competição.

O São Paulo balançou as redes logo no início. Em cobrança de falta rápida, Wellington recebeu e cruzou na área para Gabriel Novaes, que completou de cabeça. O segundo gol só saiu aos 20. Novaes recebeu excelente enfiada de bola de Antony e cruzou rasteiro para Fabinho, que aproveitou e ampliou o placar.

Depois da assistência, Gabriel Novaes se chocou de cabeça com zagueiro da Ferroviária e levou a pior. O atacante foi substituído logo em seguida para receber tratamento. A intensidade do jogo diminuiu, e o São Paulo só foi ter outra chance de gol aos 37. Rodrigo Nestor chutou fora da área e obrigou Guilherme a espalmar para escanteio. A primeira e única oportunidade da Ferrinha só aconteceu aos 39 minutos. Richard avançou pela direita e chutou sem ângulo. A bola ainda tocou pela rede do lado de fora. No final do primeiro tempo, Leonardo Mendes, técnico da Ferroviária, foi expulso após reclamação.

A segunda etapa foi repleta de lances polêmicos e poucas chances de gol. A única chance real foi do São Paulo aos 4 minutos. Vitinho, que entrou no lugar de Gabriel Novaes, cruzou para Fabinho, que tentou de cabeça. A bola sobrou para Antony, que chutou com perigo, mas para fora.

A primeira expulsão do jogo foi pelo lado do Tricolor. Aos 21 minutos, Diego sentiu dores após uma entrada e caiu fora do campo, mas ao voltar para dentro das quatro linhas buscando ganhar tempo, Rafael, atacante da Ferroviária, impediu o zagueiro de atrasar o jogo. O jogador revidou com uma cabeçada e levou o cartão vermelho direto. Aos 38, foi a vez de Juliano, da Ferrinha, ir mais cedo para o vestiário. O jogador impediu o contra-ataque do Time de Cotia e foi expulso direto.

Classificado, o São Paulo enfrentará o Mirassol nas oitavas de final da Copinha. O jogo acontecerá na terça-feira (15), na Arena da Fonte, ainda com o horário indefinido.