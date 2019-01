Junior Barranquila vai à Fifa acionar Atlético-MG por débito na compra de Yimmi Chará

O jornal Diário Deportes, da Colômbia, e a imprensa do país, divulgaram, na noite desta última segunda-feira (14), que o Junior Barranquila, ex-clube de Yimmi Chará, irá notificar o Atlético-MG na Fifa por atraso no pagamento da compra do jogador, em junho do ano passado.

O Galo, por meio de sua assessoria, confirmou ao globoesporte.com que existe uma parcela em atraso, e que estaria em negociação para quitá-la. Mas, também informou que ainda não foi notificado oficialmente sobre esta questão na entidade.

Com valores de negociações ainda a ser recebidos por outros clubes, o Atlético divulgou, mais uma vez, que está trabalhando no compromisso de sanar as dívidas do clube para evitar ações no orgão mundial da Fifa.

Contratado no meio da temporada passada, Chará chegou com a ajuda de um investidor com um valor de US$ 6 milhões (cerca de R$ 22,2 milhões, na época) pela aquisição de 70% dos direitos econômicos do meia-atacante - O restante pertence ao Junior Barranquila. Pelo o alvinegro, o atleta soma 22 partidas e apenas um gol anotado.