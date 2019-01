Meia Dudu recebe apoio dos companheiros e espera  temporada vitoriosa para o Vasco

Dudu estreou nos profissionais do Vasco contra o Corinthians fora de casa, no fim do ano passado. Na ocasião, jogou apenas 11 minutos em um ambiente de pressão e agora espera ter uma ano mais tranquilo pela frente e se firmar entre os profissionais.

Em entrevista coletiva concedida na pré-temporada em Atibaia, o jovem meia mostrou-se muito feliz em estar integrando o elenco profissional do Cruzmaltino, e espera que seja um ano de afirmação para ele.

''É a realização de um sonho participar da pré-temporada. Sempre tive como meta estar aqui, e tenho procurado aproveitar cada treino ao máximo. Esse período de treinamento tem sido positivo em todos os aspectos, até porque estou começando a me acostumar com a rotina do profissional, onde o ritmo é bem diferente. Espero que seja um ano de afirmação e eu consiga ajudar o Vasco a ter um ano vitorioso'', disse.

Dudu também comentou sobre o impacto dos jogadores mais rodados nos mais novos como ele, pois conseguem passar toda a experiência adquirida e deixá-los mais confiantes na hora de tomar decisões.

''Estou me sentindo bem à vontade aqui. O pessoal mais experiente tem procurado passar sempre para a gente confiança e tranquilidade. Eles dizem para jogarmos sem pressão, soltos, como sempre fizemos na base, sem medo de arriscar e com personalidade. Esse apoio é importante demais, pois a confiança faz com que a gente diminua aquele medo de errar, que existe por mais que a gente tente evitar'', afirmou.