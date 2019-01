Após bom ano no Ceará, Leandro Carvalho volta ao Botafogo: "Quero mostrar meu futebol"

Leandro Carvalho está de volta ao Botafogo após ótimas atuações na campanha que salvou o Ceará do rebaixamento. O atacante foi para Vozão em julho, por empréstimo, marcou cinco gols em 20 partidas e agora retorna para o clube que detém seus direitos econômicos. Nesta segunda-feira (14), Leandro falou sobre os desafios desta nova fase e relembrou as dificuldades que enfrentou no passado, em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos.

"Espero jogar no Botafogo como joguei com a camisa do Ceará ou até melhor. Volto para ajudar o clube e quero estar sempre ajudando meus companheiros. Todo mundo precisa estar jogando e procurando dar o máximo no dia a dia. Se Deus quiser, vai ser muito bom com a camisa do Botafogo."

A primeira passagem de Leandro por General Severiano se resumiu em quatro jogos e não deixou saudades para a torcida gloriosa. O jogador de 23 anos sofreu com lesões, pela primeira vez em sua carreira, e manifestou, para Anderson de Barros, gerente de futebol do Botafogo, a vontade de sair na tentativa de reencontrar seu futebol.

"Meu início no Botafogo não foi muito bom. Tive infecção hospitalar, tive que operar o menisco, depois veio o tornozelo. Coisas que mexeram com a minha cabeça e me deixaram para baixo. Fui para o Ceará, me senti bem lá, com o apoio da torcida e pude dar a volta por cima. Na verdade, a gente queria continuar aquele trabalho. Mas dei minha palavra para o Anderson que voltaria para cá quando acabasse o campeonato. Agora quero mostrar meu futebol no Botafogo.”

Leandro pode fazer sua reestreia já na primeira rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo visita o Cabofriense, no Moacyrzão, às 19h do próximo domingo (20). O atacante deve assumir a vaga de Erik, que retornou ao Palmeiras. "Time grande tem que começar ganhando, mas não vejo como pressão. Temos que colocar em prática o que estamos trabalhando e buscar esses três pontos", concluiu.