Coritiba e Vasco se enfrentam por vaga nas quartas da Copa São Paulo

Coritiba e Vasco se enfrentam no noite desta quarta-feira (16), às 19:30, no Canindé, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes passaram a primeira fase invictas com campanhas idênticas: duas vitórias e um empate. O vencedor da partida enfrentará o outro vencedor da partida entre Atlético-MG e Volta Redonda, que acontece mais cedo, às 15h, na Rua Javari.



O Coritiba chegou às oitavas de final passando por Guarulhos (3 a 2), Madureira (2 a 2) e Flamengo-SP (2 a 1). Depois, venceu o União Mogi (3 a 0) e o São Caetano, nos pênaltis. Já o Vasco venceu o Carajás por 4 a 1, empatou com o Tubarão em 0 a 0 e voltou a vencer, desta vez o Taubaté, por 1 a 0. Na segunda fase, o Gigante da Colina passou pelo Juventude, com uma goleada de 4 a 0, e na terceira fase continuou a boa forma vencendo por mais um placar elástico: 5 a 1 pra cima do Manthiqueira.



O atacante vascaíno, Talles, comentou sobre o bom desempenho da equipe nas fases mata-mata, e ressaltou que o objetivo é o título da Copinha.



“O grupo inteiro tem uma amizade grande. Nosso grande objetivo é o título, mas quero levar a amizade desse grupo. Estou aprendendo mais, tem umas malandragens de jogo, já que estou encarando um pessoal mais velho. Acho que estou me saindo bem e vou continuar trabalhando para melhorar ainda mais", disse.



O Vasco deve jogar com: lexander; Tenório, Ulisses, Miranda e Coutinho; Bruno Gomes, Caio Lopes e Linnick; Lucas Santos, João Pedro e Tiago Reis.

O 11 inicial do Coxa deve ser: Diego, Yan Santos, Luiz Felipe, Ângelo, Matheus Marcelo, Igor Jesus, Luisinho, Igor Paixão, Marcão, Araújo e Henrique Vermudt.