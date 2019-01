Com elencos reformulados, Criciúma e Figueirense abrem temporada com clássico

Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Catarinense 2019, às 19h de quinta-feira (17), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

INCIDENCIAS : Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Catarinense 2019, às 19h de quinta-feira (17), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Catarinense, Criciúma e Figueirense têm encontro marcado na noite desta quinta-feira (17), no Heriberto Hülse. Com elencos bastante reformulados para esta temporada, tricolores e alvinegros querem deixar para trás o insucesso de 2018, ano em que ambos escaparam de um rebaixamento à Série C apenas na última rodada.

O Tigre já anunciou 10 novas contratações, além do técnico Doriva, ex-Vasco e São Paulo. O time do sul catarinense não conquista o Estadual desde 2013, fato que gera incômodo no elenco. Em entrevistas concedidas, o treinador afirmou que o objetivo é o título do torneio.

Atual campeão, o Figueira não conseguiu manter a boa fase vivida no último Catarinense e quase foi rebaixado na Série B. Com turbulências internas, a equipe da capital procura neste ano um recomeço. Foram efetuadas trocas na presidência e na diretoria, além da comissão técnica, que agora será comandada por Hemerson Maria.

O retrospecto aponta ligeira vantagem aos mandantes. Em 178 partidas disputadas, foram 63 vitórias do Criciúma, contra 60 do Figueirense, além de 55 empates. Porém, o Tigre enfrenta o tabu de não vencer o Figueira em seus domínios desde 2014. A última vitória contra o rival foi em 2016, no Orlando Scarpelli.

Tigre praticamente confirmado

Doriva garantiu a titularidade do lateral Maicon, ex-Seleção, mesmo depois de um ano longe dos gramados, e do goleiro Bruno Grassi, que substituirá Luiz, ainda aprimorando a forma física após lesão. A única dúvida do comandante está no setor ofensivo: Pedro Bortoluzo ou Marcinho.

Pedro é centroavante de ofício e atua mais dentro da área. Já Marcinho, explora a sua velocidade, caindo pelas beiradas.

"As dúvidas estão na frente, em relação ao Marcinho e o Pedro, que chegou depois, teve menos tempo de trabalho. Mas pelo fato de ser centroavante, das características que esperávamos, eu vou conversar para saber como ele está, como se sente, e sanar as dúvidas", afirmou Doriva.

Desfalcado, Figueira segue indefinido

Com problemas típicos de início de trabalho, Hemerson Maria encontra dificuldades para montar o Figueirense. Ele não poderá contar com os goleiros Alisson e Matheus Vidotto, e com o volante Betinho, cortados por lesão. Matheus Ribeiro, Ruan Renato e Breno ainda não apareceram no BID, e o treinador trabalha com a possibilidade de não escalá-los.

Com as baixas, Maria optou por trabalhar com portões fechados no último treino da equipe antes da viagem, mantendo o mistério em torno da escalação.

"Não vou mentir, o time que trabalhou ontem (terça) talvez não seja o time que começa amanhã. No sábado fizemos alguns treinamentos, fiz avaliações. Gosto que todos os atletas fiquem atentos, todos têm de estar preparados. Trabalho com todos do mesmo jeito. O atleta que sentir que está em melhor momento e se adeque ao jogo que vamos fazer é opção que vou colocar no jogo", disse.