Figueirense elimina Palmeiras e continua invicto na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Na última terça-feira (15), o Palmeiras enfrentou o Figueirense pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e saiu de campo derrotado, por 2 a 1 e acabou sendo assim eliminado nas oitavas de final da competição. O jogo, que foi disputado na Arena Capivari, teve gols de João Diogo e Bruno para o Figueira e Josué para o Palmeiras.

O primeiro lance de perigo foi logo aos 4 minutos, quando uma bola foi tocada de cavadinha para a área e Esteves bateu cruzado, mas sem acertar o gol. Aos 20, Airton fez uma bela jogada passando pelo defensor e bateu com a parte externa do pé, exigindo uma boa defesa do goleiro Vinícius.

Aos 27, Patrick de Paula bateu uma falta com força e Airton desviou, assustando a defesa do Figueirense, fazendo a bola passar raspando o travessão. E, perto do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 39 minutos, João Diogo bateu uma falta de muito perto da rea e acertou o cantinho do goleiro, que nada pode fazer. Assim o Figueirense abria o placar da partida.

No segundo tempo, aos 13 minutos, Meloni bateu de muito longe e o goleiro Vinícius fez um milagre, que salvou o Figueirense do empate. Aos 15, Meloni, mais uma vez, bateu uma falta de longe e acertou a junção das traves, assustando a torcida do Figueira e o goleiro.

Mas, aos 19, o Figueirense foi letal. Bruno recebeu uma bela bola na entrada da área e teve tempo de arrumar o corpo para bater forte, no meio das pernas do goleiro Matheus, que deixou a bola passar. O Figueirense ampliava o placar para 2 a 0.

Após isso, o Palmeiras passou a pressionar o adversário, mas só aos 39 Josué diminuiu a vantagem do time de Santa Catarina. Hélio conseguiu ir para a linha de fundo e cruzou forte. A bola bateu no goleiro Vinícius e subiu para o atacante cabecear pro fundo das redes.

E, aos 47, com um erro do bandeirinha, o Palmeiras teve o gol do empate anulado. Josué foi lançado na área e conseguiu cabecear, acertando a trave. Leo Passos estava atras da linha da bola e fez o gol de empate, mas o bandeirinha anulou.

O Figueirense enfrenta agora o Guarani, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.