Caio Henrique é apresentado e traça metas no Fluminense: "Temos que brigar por títulos"

O Fluminense apresentou nesta quarta-feira (16) o meia Caio Henrique. Ele pertence ao Atlético de Madrid e chega ao Tricolor por empréstimo de um ano. Na entrevista, o atleta confessou que prefere atuar como volante.

“Conversei com o professor (Fernando Diniz) e expliquei onde me sinto melhor. Se precisar no meio, não tem problema. Joguei muito assim no Paraná, que tinha essa carência. Meu estilo de jogo combina mais com o do Diniz. Gosto sempre de estar com a bola” disse Caio Henrique.

O jogador também lembrou a época que atuou na base do Santos e explicou sua função na equipe. Ele costumava atuar como primeiro ou segundo volante.

“Na base do Santos sempre joguei avançado. Depois, fui recuando um pouco. Gosto de jogar de segundo volante ou até primeiro. Prefiro mais recuado e tendo contato com a bola para armar o jogo”.

Caio Henrique também analisou sua passagem pelo Paraná, ano passado. Ele foi titular e, 27 jogos, mas foi afastado no final do campeonato e acabou perdendo espaço. Mas o atleta garante que tirou muitas lições dessa experiência.

“Estava no Atlético e não tive muita oportunidade. Apareceu a chance de jogar no Paraná e eu abracei o projeto. Tive experiência positiva pelo Paraná, sou muito grato ao Atlético. É muito difícil, até pelo estilo de jogo. Não é normal os jovens estarem jogando porque a competitividade é muito grande. Estava sem espaço e vim para o Paraná, para jogar a série A. Tive muitas lições e acabei despertando o interesse do Fluminense”.

Sobrea possível vinda de Ganso, Caio Henrique afirmou que ele tem vaga em qualquer equipe. E contou que o viu jogar na Vila Belmiro.

“Quando estava na base do Santos, o Ganso estava estreando. Sempre tive contato, vi jogar na Vila. Admiro desde cedo. Ele tem muita qualidade”.

Caio Henrique avaliou a oportunidade no Fluminense como uma chance de começar do zero, pois não teve uma grande sequência nas equipes por onde passou, como o Atlético de Madrid e o Paraná.

“Já fiz a função que o Ganso fez no Santos. É uma oportunidade grande. Não tive sequência no Atlético e o Paraná foi rebaixado. É mais uma chance de começar do zero. Fiz contato através do Diniz. Pelas características dele, acho que meu jogo encaixa bem”.

E o jogador finalizou falando sobre os objetivos da temporada. Segundo ele, a equipe tem que brigar por coisas grandes, por títulos, diferente do ano passado, que o Fluminense terminou no meio da tabela.

“O time está em construção. No ano passado, ficamos no meio da tabela. Temos que brigar por títulos, por coisas grandes. Estamos aqui para agregar. Chegaram jogadores de qualidade, o Fluminense está montando um elenco” encerrou.