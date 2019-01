Brusque e Joinville ficam no empate no primeiro jogo do Catarinense 2019

A temporada de futebol começou para o estado de Santa Catarina. A primeira partida do Campeonato Catarinense 2019 aconteceu hoje (16), no Estádio Augusto Bauer, e Brusque e Joinville terminou empataram por 1 a 1.

O JEC começou a partida dominando o jogo, o time da casa só conseguiu chegar com perigo uma única vez nos primeiros 15 minutos, mas logo em seguida começou a crescer e Jefferson, goleiro do Joinville, precisou fazer milagre para salvar o tricolor.

Comandando o jogo, o gol do Joinville saiu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Nathan recebeu na frente do goleiro e tocou de lado para Grampola, que empurrou para a rede. Após o adversário abrir o placar, o Brusque procurou jogo e apenas três minutos depois o goleiro Jefferson defendeu uma cabeçada perigosa que iria para o fundo das redes.

O guarda-redes do JEC foi uma das principais peças em campo na primeira etapa, mas não conseguiu evitar a finalização quando Karl passou para Hélio Paraíba dentro da área. O camisa 9 não desperdiçou e mandou a bola pro fundo das redes. O primeiro tempo terminou com um jogo equilibrado, em que ambas equipes controlavam a bola no meio de campo esperando erro do adversário.

No segundo tempo, o time visitante tomou iniciativa e pressionou o Brusque, mas o jogo ficou equilibrado rapidamente, as equipes se estudavam e criavam boas chances, mas nenhum deles conseguiu balançar as redes na segunda etapa. Após três minutos de acréscimos, o apito final soou e confirmou o resultado de 1 a 1.

O próximo compromisso do Brusque é no sábado (19), contra o Hercílio Luz, às 18h, no Estádio Anibal Torres Costa. Já o JEC volta aos gramados apenas no próximo domingo (20), contra o Avaí, em casa, às 16h. Jogos no horário de Brasília.