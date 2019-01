Bahia e CRB empatam na estreia da Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira (16), o Bahia recebeu e empatou com o CRB pelo placar de 1 a 1. Jogando dentro da Arena Fonte Nova, o tricolor tomou um susto logo aos seis minutos, quando os alagoanos marcaram através de Mateus Silva. A reação viria dois minutos depois, com Gilberto, que empatou e decretou o precoce placar definitivo do jogo, que validou as estreias de ambas as equipes na Copa do Nordeste.

Apesar do resultado ter se decidido de forma rápida, o jogo contou com bom volume dos times e poderia ter tido mais gols. Arthur, do Bahia, chegou a cabecear uma bola na trave, enquanto Hugo Sanchez, do Juventude, exigiu grande defesa do goleiro Douglas, em um lance que entrou cara a cara diante do arqueiro.

Outro destaque ficou por conta das diversas caras novas. Tanto Bahia quanto CRB lançaram pela primeira vez vários de seus novos jogadores recentemente contratados para a temporada 2019. Ao todo, os torcedores dos respectivos times puderam ver 15 atletas vestirem pela primeira vez as camisas tricolores e alvirrubras. Dez por parte do Galo da Pajuçara e cinco por parte do Esquadrão de Aço.

De momento, os times agora terão uma pausa na competição regional e estrearão em seus estaduais. No Baiano, o Bahia viajará a Feira de Santana para enfrentar o Fluminense de Feira, enquanto o CRB receberá o Coruripe, dando o pontapé inicial no Alagoano.