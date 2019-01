Provável titular, Rhodolfo brinca sobre escalação e elogia Abel: "Ele quer o melhor para o time"

Retornando aos treinos no Ninho do Urubu, após passagem vitoriosa em Orlando (EUA), os jogadores do Flamengo treinaram pela primeira vez com as duas principais contratações do clube para a temporada: Gabigol e Arrascaeta. Nessa quinta-feira (19), Rhodolfo comentou sobre o contato com os novos companheiros:

"As chegadas foram boas. O nosso grupo é muito bom e quem chega sempre é bem recebido. É um dos melhores elencos que trabalhei. Eles treinaram e fizemos um corredor para dar umas pancadinhas neles".

Provável titular nesse início de temporada, o camisa 44 comentou sobre a possível dupla com Rodrigo Caio, reforço do Rubro-Negro e seu velho companheiro no São Paulo. O zagueiro também falou da disputa pelas duas vagas na posição:

"Trabalhei com o Rodrigo Caio no São Paulo. Quando cheguei lá, passou três meses e ele subiu para o profissional. É um bom cara e conheço bem. Aqui também temos o Léo, o Thuler, o Dantas e agora o Patrick, todos com talento. A disputa por posição é muito boa e sadia. O Abel avisou que no começo irá revezar o time e o nível da nossa zaga é muito boa. Quem ganha com isso é o Flamengo".

Nesse domingo (20) às 17h, a equipe da Gávea estreará no Campeonato Carioca, contra o Bangu, no Maracanã. Rhodolfo comentou sobre a preparação dos comandados de Abel Braga para a primeira partida oficial na temporada:

"Vai começar hoje (quinta-feira). O Abel disse que já ia montando o time para enfrentar o Bangu. Até agora ninguém sabe quem vai jogar e se ele contar comigo, estou muito bem. Fui bem na Flórida, estou bem fisicamente e me cuidei nas férias".

Para a partida contra o Alvirrubro suburbano, já foram vendidos mais de 18 mil ingressos, e a expectativa é de casa cheia para o primeiro encontro da torcida com os jogadores. Além disso, o Rubro-Negro preparou a apresentação de Gabigol e Arrascaeta para os torcedores, antes da partida.