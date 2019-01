Lateral-direito Cláudio Winck exalta preparação do Vasco para o carioca 

Apesar de não sofrer tanto com a posição ao longo da temporada passada, devido a inúmeras improvisações, o Vasco da gama contratou o lateral-direito Cláudio Winck, de 24 anos. O jogador chega para disputar a posição com o zagueiro (de origem) Luiz Gustavo, que ocupou a vaga durante boa parte do ano passado.

O atleta é considerado promissor e uma das principais apostas do elenco para as competições em que o Vasco vai disputar. Entretanto, mesmo sendo recém-contratado, o atleta já parece ter se ambientado com o clima cruzmaltino. Winck concedeu entrevista ao site oficial do clube e falou sobre o clima do elenco.

"O grupo me recebeu muito bem desde os primeiros dias. Acredito que estamos no caminho certo, pois todos estão se dedicando e treinando muito forte nessa pré-temporada aqui em Atibaia. Eu espero que a gente consiga fazer um grande ano. Vejo que temos tudo para isso. Posso garantir que não irá faltar dedicação de ninguém na busca pelas vitórias", afirmou o recém-contratado do cruzmaltino.

Nos amistosos em que disputou durante a pré-temporada em Atibaia, o gigante da colina enfrentou o time local e o Bragantino. Segundo o staff do clube, os adversários foram selecionados pelo motivo de jogarem de uma forma similar ao seu primeiro adversário no Campeonato Carioca. Sobre os primeiros jogos-treinos, o lateral-direito comentou sobre a preparação.

"Os amistosos foram fundamentais para a nossa preparação, que é um pouco curta em virtude do calendário. As duas equipes ficaram bastante recuadas e por isso tivemos muito a bola no nosso pé para jogar. A nossa estreia será contra o Madureira, um time que deve segurar um pouco mais, então precisamos chegar preparados para superar essa dificuldade e começar a temporada de uma forma positiva, com vitória", declarou Cláudio Winck, que comentou sobre a responsabilidade de herdar a segunda geração de Winck's no Vasco. O primeiro foi seu tio Luís Carlos, campeão nacional com a camisa vascaína em 89.

"É um grande responsabilidade ser o segundo Winck a ter a oportunidade do Vasco. Meu tio fez uma história muito bonita aqui, foi campeão, fez grandes partidas. Estou chegando agora e vou buscar meu espaço aos pouquinhos para também construir a minha. Quero ser campeão com essa camisa, mas sei que nada virá sem trabalho e luta", finalizou.

E a primeira prova de Cláudio Winck mostrar que pode ser vitorioso igual ou maior que seu tio será no próximo Sábado (19), às 16h50, em Conselheiro Galvão, contra o Madureira.