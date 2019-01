Avaí domina Metropolitano e estreia no Catarinense com goleada

O Campeonato Catarinense não poderia ter começado de forma mais positiva para o Avaí. Na noite dessa quinta-feira (17), a equipe azurra derrotou o Metropolitano, por 4 a 0, na Ressacada. Getúlio, Jones Carioca, Daniel Amorim e João Paulo fizeram os gols da partida.

Os donos da casa não perderam tempo, foram pra cima com tudo logo no começo e conseguiram abrir o marcador aos sete minutos. A jogada começou com João Paulo, passou por Jones Carioca e terminou com um chute colocado de Getúlio, sem chances de defesa.

A pressão do Leão da Ilha continuou e por poucos eles não ampliaram ainda na primeira etapa. Após cruzamento de Igor Fernandes, Daniel Amorim ganhou a disputa pelo alto e cabeceou firme, mas Igor conseguiu ficar com a bola sem problemas.

Já no segundo tempo, aos nove, Jones Carioca marcou o segundo para os mandantes. O lance começou em uma roubada de bola de Marquinhos Silva, que lançou para o camisa sete deixar o dele, em finalização cruzada.

O time avaiano teve um pênalti a seu favor, aos 22. Depois de um cruzamento, Getúlio se antecipou ao lateral Paulinho, que errou o tempo e derrubou o atacante. Quem foi pra cobrança foi Daniel Amorim, que deslocou o goleiro e anotou o terceiro do confronto.

Não demorou muito para João Paulo marcar o quarto e último do jogo O meia tabelou com Daniel Amorim, invadiu a área do adversário e, de perna direita, soltou a bomba no meio do gol, decretando a goleada.

Com o resultado, o Leão assume a liderança do campeonato, ficando na frente devido ao saldo de gols. O Avaí volta aos gramados no próximo domingo (20), quando o enfrenta o Joinville, na Arena Joinville, às 17h. No mesmo dia, o Metropolitano joga contra a Chapecoense, às 19h.