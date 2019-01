Wellington Paulista marca nos acréscimos e salva Chapecoense diante do Marcílio Dias

O tempo fechou, mas houve jogo no oeste de Santa Catarina! A Chapecoense encarou o Marcílio Dias na Arena Condá pelo primeiro confronto das equipes no Campeonato Catarinense nesta temporada. Após dois tempos sofridos, o time da casa fez um gol nos acréscimos e garantiu a vitória nesta quinta-feira (17). Wellington Paulista foi o artilheiro da partida.

O primeiro tempo foi sem muitas emoções e com poucas chances para ambos os times. A Chapecoense começou o jogo sem pressa, as principais oportunidades do Verdão surgiu das bolas paradas, além da tabela do Victor Andrade e Welligton Paulista nos primeiros 20 minutos, que foi impedida pela defesa área. A primeira etapa terminou em 0 a 0 e com cobrança dos torcedores de casa.

O segundo tempo começou mais animado, a grande oportunidade da Chape veio aossete minutos, com o bom passe do Welligton Paulista para Diego Torres, mas o goleiro do rubro-anil cresceu diante do gol e salvou o time visitante. E quem tomou conta da segunda etapa foi o Marcílio Dias, com mais volume de jogo, mas sem conseguir finalizar.

As alterações também chegaram após os 45 minutos, Yann entrou no lugar de Diego Torres e as outras duas substituições foram de Loucency e Bruno Silva, que entraram nos lugares de Victor Andrade e Renato, respectivamente. As novas peças deram mais velocidade ao jogo do time alviverde, Bruno Silva quase abriu o placar após cruzamento de Eduardo, mas a bola parou na defesa.

O gol da Chape saiu aos 49 minutos após uma jogada individual do Bruno Silva, que achou o Welligton Paulista, o camisa 9 não desperdiçou e mandou para o fundo das redes. Quase no apito final, o Verdão garantiu os três pontos. O time visitante conseguiu segurar a Chape durante todo o jogo e saiu decepcionado de campo por ter perdido o um ponto importante nos últimos minutos da partida.

O próximo compromisso da Chapecoense é no domingo (20), às 18h contra o Metropolitano fora de casa. Já o Marcílio Dias encara o Criciúma no mesmo dia, mas às 16h. Jogos no horário de Brasília.