Corinthians anuncia banco BMG como novo patrocinador master

Nessa quinta-feira (17), o Corinthians anunciou seu novo patrocinador master: o Banco BMG.

Com um contrato com duração de duas temporadas, o Banco BMG foi anunciado como o novo patrocinador do timão pelas redes sociais do clube na tarde dessa quinta-feira.

Embora o valor do contrato não tenha sido anunciado, o diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg, disse em vídeo da apresentação da parceria que recebeu "30 milhões de reais de adiantamento". Segundo a imprensa, o banco pagará 42 milhões de reais por ano ao alvinegro paulista.

Durante a apresentação, Rosenberg e o representante do banco, Márcio Alaor, se referiram ao contrato como parceria, não patrocínio:

"Teremos um contrato de parceria, um contrato em que quanto o Corinthians vai fazer de arrecadação não tem limites. Um bom indicador de quanto o banco confia no sucesso disse é que já estamos recebendo adiantados, à vista, por conta desse resultado fantástico, 30 milhões de reais", disse o diretor de marketing do Corinthians.

Com o novo acordo, o time de Itaquera volta a ter um patrocínio master depois de quase dois anos com o espaço principal de sua camiseta vago desde abril de 2017, quando o contrato com o então patrocinador, a Caixa Econômica Federal, acabou. De lá pra cá, o timão fechou acordos pontuais e passageiros.

Além da parceria com o Banco BMG, o Corinthians começa o ano com o patrocínio da Positivo, Poty, PES e Universidade Brasil.

"Acho que foi a maior contratação do Corinthians, não só pelos valores, que fora exceções absolutamente sentimentais, a melhor contratação empresarial que a gente teve no futebol, vocês vão ver a natureza do produto", completou o dirigente corinthiano à imprensa.

Uma entrevista coletiva está marcada para a próxima terça-feira (22) para que mais detalhes sobre o patrocínio sejam revelados.

O Corinthians estreia a nova camisa no domingo (20), contra o São Caetano, em sua estreia pelo Campeonato Paulista na Arena, em Itaquera.