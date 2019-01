Fernando Diniz ainda acredita na chegada de Ganso ao Fluminense: "O interesse é mútuo”

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (18). Ele afirmou que está animado com a possível vinda de Paulo Henrique Ganso e que não há um prazo para que a negociação feche.

“A expectativa é muito boa. A história começou com uma relação que tive com o Ganso. Na época do Audax, jogamos contra. Falei com ele, ele está animado para vir. Tem coisas que escapam de mim e ao Fluminense. Tem outras coisas envolvidas. Se ele puder vir, será um reforço de peso. Estou atento a isso, mas a gente não tem prazo definido. Não depende da gente. O interesse é mútuo, mas tem outras pessoas que têm de decidir” disse o treinador.

Ainda sobre Ganso, Fernando Diniz elogiou o jogador e acredita que se ele vier, poderá ter uma sequência de jogos. Segundo o treinador, isso tem faltado para Ganso.

“O Ganso, eu acho, é um dos maiores talentos que o futebol brasileiro produziu nos últimos anos. O que falta a ele é dar continuidade e jogar com constância. Acredito que, caso a gente trabalhe junto, iremos oferecer isso a ele”.

Outro jogador especulado no Tricolor foi Nenê, atualmente no São Paulo. Fernando Diniz afirmou que a questão financeira é um obstáculo na negociação, mas revelou que gostaria de contar com os dois jogadores.

“Jogador bom e que faz diferença sempre tem possibilidade. É difícil de acontecer. Todo mundo sabe das dificuldades financeiras da direção e da responsabilidade de respeitar o orçamento. Então, se a gente puder ter os dois, seria ótimo”.

Em relação aos jogadores que já fazem parte do elenco, Fernando Diniz se mostrou otimista com o trabalho de pré-temporada realizado. E a expectativa é de um time competitivo.

“A pré-temporada foi importante, os jogadores se dedicaram muito. Me sinto honrado em retornar a uma casa onde fui feliz. Antes de falar de título, temos de falar trabalho e seriedade. Temos um ano inteiro para construir um time competitivo e que consiga fazer jus à tradição do Fluminense” finalizou Diniz.

No próximo sábado (19), o Fluminense faz sua estreia no Campeonato Carioca. A partida será contra o Volta Redonda, no Maracanã, às 19h (de Brasília).