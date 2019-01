Atento ao mercado, Sport está perto de anunciar Guilherme Lazaroni e Felipe Macedo 

Continuando atento ao que o mercado oferece, o Sport poderá receber mais dois reforços em breve. Ambos vindos do exterior. Da cidade portuguesa de Portimão, precisamente. O zagueiro Felipe Macedo e o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni, do Portimonense, estão verbalmente acertados com o Leão e deverão aparecer no CT do clube nos próximos dias, de acordo com apuração feita pela VAVEL Brasil.

Guilherme foi uma indicação do treinador Milton Cruz, que treinou o jogador ano passado no Figueirense. Lateral-esquerdo de 26 anos, além do Figueira, ele também já passou por Tombense, Fortaleza, Linense e Red Bull Brasil.

Já Felipe Macedo apareceu como oportunidade de mercado. O zagueiro de 24 anos foi revelado no Goiás e estava sem espaço no clube português. Destaque no Brasileirão de 2014, Felipe chegou até a ser comprado pelo Mônaco da França por cifra milionária. Acabaria reprovado nos exames médicos do time francês e retornando ao esmeraldino goiano. Por ser jovem e poder assinar em definitivo, o Sport deposita confiança que o defensor resgate o bom futebol que mostrou há poucos anos.

Tanto Guilherme quanto Felipe não são titulares atualmente no Portimonense, equipe que no momento é a oitava colocada da Liga Portuguesa. Confirmando os dois reforços, a diretoria rubro-negra ficará perto de fechar o primeiro ciclo de contratações para a temporada, restando apenas a chegada de um volante.