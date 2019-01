Campeonato Carioca é lançado em evento com resenha entre técnicos e homenagem à Zagallo

No início da tarde desta sexta-feira (18), foi realizado no Maracanã o evento que marcou oficialmente a abertura do Campeonato Carioca 2019. Com a presença de dirigentes, ex-jogadores e de onze dos doze treinadores das equipes que disputarão o Estadual - o técnico do Resende não conseguiu chegar a tempo -, foram exibidos os patrocinadores, lances marcantes das edições passadas e também a tão cobiçada taça.

A solenidade teve um formato diferente. Os comandantes foram posicionados lado a lado para que houvesse uma "resenha" entre eles. Na atividade, faziam perguntas uns aos outros em um bate-papo descontraído. Em meio a elogios, revelações sobre possíveis escalações e comentários sobre os elencos, também houve espaço para muitas brincadeiras e risadas.

O ponto alto do evento foi a grande homenagem à Zagallo. A taça do 113º Campeonato Carioca levará o nome de um dos maiores campeões de Copas do Mundo. Os técnicos dos quatro grandes do Rio de Janeiro receberam camisas personalizadas com o número 13 e o nome do velho lobo estampado.

Aos 87 anos, Zagallo não pode estar presente, mas enviou um vídeo agradecendo e dizendo estar honrado em receber algo desse tamanho. Por fim, desejou sorte aos clubes participantes e listou momentos emocionante em sua trajetória, como o título do Estadual em 2001, quando estava à frente do Flamengo.

A VAVEL Brasil esteve presente e conversou com alguns dos profissionais presentes. Veja abaixo:

Alexandre Campello, presidente do Vasco: "A nossa expectativa é muito grande. Nós entendemos que conseguimos montar um elenco competitivo, é possível que ao longo do ano nós tenhamos mais um ou dois reforços, mas ao nosso ver montamos um elenco que é bastante competitivo. A expectativa é disputar o Carioca brigando por título, e no Brasileiro e na Copa do Brasil que a gente faça uma boa campanha, com boas colocações e quem sabe beliscando algo".

Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo, sobre 2019 e Zé Ricardo: "Vamos buscar os campeonatos, não só o Carioca, como os outros também. Ele (Zé Ricardo) gosta muito do Botafogo, está com a gente. Evidentemente que qualquer técnico pode sair se houver uma grande proposta, como o Alberto Valentim quando saiu do Botafogo. O Zé Ricardo é um técnico que nós vimos, analisamos muito e ele analisou a nossa estrutura. Fizemos aquela ligação bem forte entre ele o Botafogo e o Zé Ricardo".

Zé Ricardo, técnico do Botafogo: "O Botafogo vem para 2019 um pouco mudado, saíram jogadores importantes e chegaram outros atletas. A gente espera que a adaptação desses atletas aconteça o mais rápido possível para que a gente possa se entrosar e ser forte para manter essa taça lá em General Severiano".

Fernando Diniz, técnico do Fluminense: "Esperamos apresentar um time competitivo. A pré-temporada foi importante, os jogadores se dedicaram muito. Me sinto honrado em retornar a uma cansa onde fui feliz. Antes de falar de título, temos de falar trabalho e seriedade. Temos um ano inteiro para construir um time competitivo e que consiga fazer jus à tradição do Fluminense".

O pontapé inicial da Taça Guanabara será neste sábado (19). Às 16h50 (de Brasília), Madureira e Vasco se enfrentam em Conselheiro Galvão. Um pouco mais tarde, às 19h (de Brasília), Fluminense e Volta Redonda medem forças no Maracanã. Os demais jogos serão realizados no domingo (20).