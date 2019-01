Cruzeiro fecha contratação de Marquinhos Gabriel, ex Al-Nasr

O Cruzeiro fechou, na noite desta sexta-feira (18), a contratação do meia-atacante, Marquinhos Gabriel. O jogador, que pertencia ao Corinthians, estava emprestado ao Al-Nasr, dos Emirados Árabes. Ele assinou vínculo por três temporadas.

Com a concretização do negócio, a raposa passou a ter 60% dos direitos econômicos federativos do jogador. O restante ficou com Corinthians (28%), e com o Al-Nasr (12%). Marquinhos ainda tinha contrato com a equipe da Árabia Saudita até o meio da atual temporada, mas viu com com bons olhos um retorno antecipado ao Brasil. Em entrevista ao site do Cruzeiro, Marquinhos comentou da expectativa de trabalhar pela primeira vez com o técnico Mano Menezes.

"É gratificante. É um treinador que tem um nome muito forte no futebol brasileiro e tem conquistado títulos aqui. A gente espera conquistar juntos. Tenho certeza que vai ser um trabalho bem consistente e maravilhoso para todos nós. São jogadores que estão fazendo o nome deles aqui no Cruzeiro, jogadores de muita qualidade. Chego com esse intuito de poder ajudar e também fazer meu nome aqui", afirmou.

O atleta de 28 anos também era pretendido pelo futebol mexicano e por clubes da elite do futebol brasileiro, como Grêmio e Athletico-PR. Ele reafirmou o seu desejo de conquistas com a camisa azul celeste.

“É uma satisfação muito grande poder vestir essa camisa, que tem conquistado muitos títulos nos últimos anos. Estou aqui para ajudar. Espero dar conta do recado e estamos juntos nos próximos três anos”, expressou.

Com a camisa do Al-Nasr, Marquinhos Gabriel disputou 18 jogos e marcou cinco gols. Seus últimos títulos foram o bicampeonato paulista pelo Corinthians (2017, 2018), além do Brasileirão de 2017.

Ficha Técnica:

Nome completo: Marcos Gabriel do Nascimento

Posição: Meio-campista

Local de nascimento: Selbach-RS

Data de nascimento: 21/07/1990

Altura: 1,74

Carreira: Internacional (2009-2013), Avaí (2011), Sport (2012), Bahia (2013), Palmeiras (2014), Al-Nassr (2014-2016), Santos (2015), Corinthians (2016-2018), Al-Nasr (2018) e Cruzeiro (desde 01/2019)

Títulos: Recopa Sul-Americana (2011); Campeonato Paulista (2015, 2017 e 2018); Campeonato Brasileiro (2017)