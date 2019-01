Renovado, Fluminense recebe Volta Redonda na estreia da Taça Guanabara

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca neste sábado, quando recebe o Volta Redonda, no Maracanã. Os tricolores iniciam a temporada com muitas mudanças e terão no Estadual o primeiro desafio sob o comando do técnico Fernando Diniz.

Mesmo com muitos problemas financeiros, o Fluminense começa 2019 com mudanças tanto na equipe quanto na comissão técnica. Fernando Diniz é o novo treinador e viu o clube perder alguns de seus principais jogadores, como o goleiro Julio Cesar, o zagueiro Gum e o meia Sornoza.

A torcida tricolor verá a base de 2018, com algumas mudanças, como o meia Daniel. O jovem jogador exaltou a possibilidade de iniciar a temporada como o principal articulador da equipe.

“É bom ter o treinador que te conhece, sabe seus pontos fortes e onde você precisa melhorar. Isso é muito favorável. Não tem jeito melhor de começar o ano do que como titular. Vou buscar agarrar a oportunidade para, quem sabe, não sair mais do time”, disse.

Daniel falou também sobre a pré-temporada e o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. “O Diniz é um treinador que não cobra só que o jogador faça o que se espera da posição dele. Ele cobra o completo. Todos têm que saber atacar e defender, melhorar a movimentação e o passe. Ele cobra todas as partes e técnicas em todas as posições”, disse.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Volta Redonda se preparou durante quase dois meses para Campeonato Carioca 2019. Neste tempo, realizou alguns testes, conseguindo bons resultados. Foram sete jogos-treino, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

"Fizemos uma pré-temporada forte, especialmente na semana que passamos em Vassouras, onde pudemos intensificar os treinamentos e disputar dois fortes jogos-treinos, que nos deram muita base para correções que fizemos durante esta última semana de preparação. Tudo ocorreu dentro do planejado e estamos chegando muito bem para a estreia do Estadual", analisou Toninho Andrade.