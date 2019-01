São Paulo encara Mirassol na estreia do Paulista  em busca de encerrar grande jejum

A primeira rodada do Paulista começa hoje para o Tricolor Paulista, que irá receber às 19h30 no estádio do Pacaembu, o Mirassol.

A responsabilidade do São Paulo é grande, já que tentam encerrar um jejum que perdura desde 2005 sem levantar a taça do estadual. Já o Mirassol, que foi vice-campeão do Troféu do Interior no ano passado, tenta uma arrancada para se classificar para a próxima etapa.

São Paulo

O time que fez a pré-temporada na Flórida Cup, deve ser o mesmo que irá iniciar o duelo diante do Mirassol. Uma alteração que deve ocorrer é a entrada de Nenê, no lugar de Hernanes. O ídolo tricolor não foi registrado no BID em tempo hábil para a partida de hoje, mas na próxima rodada já pode atuar.

A novidade fica por conta da titularidade na pequena área. Em sua coletiva, André Jardine deu indícios de que Tiago Volpi que irá iniciar defendendo o gol tricolor na partida de hoje.

Provável escalação: Tiago Volpi, Reinaldo, Anderson Martins, Arboleda e Bruno Peres; Jucilei, Hudson e Nenê; Everton, Pablo e Helinho.

Mirassol

O Leão já tem um grande desafio logo na primeira rodada. Para o técnico Moisés Egert, a partida tem que ser perfeita, para surpreender a defesa do São Paulo.

O goleiro titular, Tiago Cardoso, não viajou com a delegação por conta de dores musculares. O titular será Gustavo e no meio, Egert pode entrar com três volantes para dar liberdade para Juan Carlos na armação.

Provável Escalação: Tiago Cardoso, Alex Ruan, Leandro Amaro, Sandoval e Daniel Borges; Darlan Bispo, Léo Baiano e Wellington Simião; Jean Carlos, Anderson e Felipe Augusto.