Atlético-MG goleia o Boa Esporte na estreia do Mineiro

O Atlético-MG goleou o Boa Esporte por 5 a 0 na tarde deste domingo (20), no Estádio Independência, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2019. Os gols do duelo foram marcados por Ricardo Oliveira (3x), Cazares e Elias.

O jogo

Superior desde o início, logo aos 7 Cazares cobrou escanteio, em seguida Réver raspou de cabeça e a bola sobrou no chão para o menino maluquinho Luan rolar, para Ricardo Oliveira marcar o primeiro gol do Atlético na temporada. Aos 25, o armador Cazares limpou jogada no meio campo, tocou para Luan, que acionou Ricardo Oliveira na entrada área e mandou no canto direito do goleiro Renan Rocha, Atlético-MG 2x0. Estreantes do dia, Réver e Igor Rabello não tiveram muito serviço, exceto no final do primeiro, quando a equipe do Boa Esporte chegou com perigo, mas Victor trabalhou duas vezes de forma espetacular.

Na segunda etapa, o Galo continuou no mesmo ritmo. Aos 7, após finalização de Réver na entrada da área, o goleiro Renan deu rebote e Ricardo Oliveira não perdoou, marcou o seu terceiro e último gol na partida. Já aos 33, o armador Cazares, que virou pai recentemente, sofreu falta perto da área. O próprio camisa 10 cobrou e marcou o quarto tento do Atlético no jogo- O goleiro do Boa ainda chegou a encostar na bola.

Para fechar a grande estreia alvinegra no Horto, aos 43 Luan cruzou de bicicleta de forma impressionante para Elias mandar para o fundo do gol, sacramentando assim, o quinto gol do Atlético e a terceira assistência de Luan na partida. O Boa Esporte ainda tentou pressionar, mas não obteve êxito por conta da boa atuação do setor defensivo do alvinegro.

Situação das equipes

Com a goleada, o Galo assumiu a liderança do campeonato regional. Na próxima quarta-feira (23), o clube encara o Tombense, na cidade de Tombos, às 19h15 (De Brasília), pela segunda rodada do mineiro. O técnico Levir Culpi já revelou que mandará uma equipe reserva para o jogo.

Já o Boa Esporte, na última colocação, jogará em casa contra o Guarani-MG, também na próxima quarta-feira, às 20h (De Brasília).