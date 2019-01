Jogando com reservas, Chapecoense empata com Metropolitano fora de casa

Poupando os titulares, a Chapecoense ficou no 0 a 0 com o Metropolitano, fora de casa. A partida no Estádio do SESI, em Blumenau, fechou a segunda rodada do Campeonato Catarinense, no domingo (20).

O time da casa dominou os primeiros minutos de jogo, apesar da Chapecoense finalizar mais, o Metropolitano conseguiu apertar o time da Série A. Devendo um bom jogo à sua torcida, o Metrô mostrou que não entrou em campo para deixar o time visitante se sentir a vontade.

Mas já no início da partida a Chapecoense assustou o goleiro rival. Com belo cruzamento de Marcos Vinicius, Roberto perdeu uma chance incrível para a Chape.

Poucos minutos depois o Metropolitano avançou, após o lançamento de Paulinho para a área, o atacante da casa mandou a bola na trave, que passou por trás do goleiro Ivan, quase entrando no gol e o lateral Marcos Vinicius apressou-se para salvar a Chape com sucesso.

O time visitante teve boas oportunidades na primeira etapa, mas não conseguiu finalizar. As joias do Verdão do Oeste, Bruno Silva e Lourency, chegavam com facilidade na área, mas não atingiam a meta. Com grandes chances para ambos os lados, o primeiro tempo terminou com 0 a 0.

Deixando o Metropolitano sem espaço, a Chape começou a tomar conta da segunda etapa, o time da casa até mandou outra bola na trave, mas o time do Oeste Catarinense comandava a partida. Aos 30 minutos, Yann quase fez uma pintura pra Chapecoense, o meio-campista driblou a zaga, tirou do goleiro, mas acabou ficando sem espaço.

A bola parecia não querer mesmo entrar no SESI, a partida encerrou em 0 a 0. A Chapecoense retorna para casa com um ponto, o próximo desafio da equipe é na próxima quarta-feira (23), contra o Criciúma. Já o Metropolitano visita o Joinville na mesma data pela terceira rodada do Catarinense.

A Chape agora está na terceira posição (quatro pontos) na classificação do Campeonato Catarinense, atrás do Figueirense e do Avaí. Já o Metropolitano está em nono, com apenas um ponto conquistado.