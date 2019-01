Com gol nos minutos finais, Corinthians empata com o São Caetano

Em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e São Caetano se enfrentaram na Arena Corinthians neste domingo (20). O placar da partida foi 1 a 1, gols de Rafael Marques para o São Caetano, e de Henrique para o Corinthians.

Na estréia da temporada 2019, a emoção foi a mil na partida da Arena Corinthians, com o time alvinegro conseguindo apenas uma finalização ao alvo, sendo esta finalização a do gol de empate aos 49 da segunda etapa.

O jogo começou com a equipe do São Caetano dificultando a saída de bola alvinegra, fazendo uma pressão mais alta. Esta pressão durava até que o time foi se cansando e dando mais espaços, chegando a dar 78% da posse de bola para o Corinthians. Mas, quem chegou ao gol primeiro foi o Azulão em pênalti cometido por Richard em cima de Capa. Rafael Marques bateu bem abrindo o placar.

Após o gol, o cenário da partida foi um autêntico ataque contra defesa, mas a defesa do time do ABC resistia bem fazendo com que o Corinthians não criasse muitas chances além dos cabeceios com Gustavo Silva e Gustagol para fora. Essa forte resistência sobreviveu até que em sua primeira finalização certa na bacia das almas, aos 49 da segunda etapa. Em escanteio, Jadson deu belo passe para Henrique, que empatou a partida.

Com o resultado, a equipe comandada por Carille ocupa a segunda colocação do seu grupo, atrás do Bragantino que possui três pontos. Já o Azulão ocupa a terceira colocação, com um ponto.

O Corinthians retorna ao campo pela próxima rodada do Paulistão contra o Guarani, nesta quarta-feira (23). Já Azulão retorna a campo contra o Ituano, na quinta-feira (24).