Coritiba goleia Foz do Iguaçu na estreia do Campeonato Paranaense

O Coritiba entrou em campo pela primeira vez no Campeonato Paranaense dessa temporada e começou com uma goleada pra cima do Foz do Iguaçu, na tarde desse domingo (20), no Estádio do ABC. Iago Dias, Alan Henrique, Wilson e Kady fizeram os gols da partida.

O inicio de jogo foi apertado, com muita marcação das duas equipes, mas com o Coxa levando uma leve vantagem. Aos 21, Vitor Carvalho descolou bom lançamento, que a defesa não conseguiu afastar, e encontrou Fabiano pelo lado esquerdo. O lateral tocou para Iago Dias chutar rasteiro e abrir o placar.

A resposta dos mandantes demorou, só chegando com a primeira etapa se aproximando do final. Em cobrança de falta frontal, porém distante do gol, Luiz Matheus soltou uma bomba, que desviou na barreira e subiu, passando perto da meta coritibana.

Com 43 minutos, Alan Costa ampliou a vantagem do Coxa. Depois de cobrança de escanteio, Vitor Carvalho apareceu no primeiro poste e cabeceou. O arqueiro Fellipe Alisson espalmou e o camisa 3 do Verdão aproveitou a sobra para guardar o dele.

No segundo tempo, logo aos oito, Kady sofreu pênalti após ser derrubado por Fellipe Alisson. Quem foi para cobrança foi o goleiro Wilson, que finalizou no canto direito e balançou as redes, marcando o terceiro do confronto.

O domínio dos visitantes foi claro do início ao fim, e ainda deu tempo para Kady, nos acréscimos, decretar a goleada. Iago Dias recebeu na esquerda e ajeitou para trás. O meia chutou forte acertou no cantinho, sem chances de defesa.

Com o resultado, o Coxa assumiu a liderança do Grupo B da competição, ficando na frente do Cascavel pelo saldo de gols. O próximo confronto do Coritiba será na próxima quarta-feira (23), quando enfrenta o Maringá, no estádio Couto Pereira.