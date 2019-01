Grêmio estreia no Gauchão com goleada sobre o Novo Hamburgo

A equipe reserva do Grêmio deu conta do recado na estreia do Campeonato Gaúcho e venceu o Novo Hamburgo na tarde deste domingo (20). Jogando no Estádio do Vale, o Tricolor fez 4 a 0 sobre os donos da casa, largando na liderança da competição.

A primeira etapa foi de poucas oportunidades. O Tricolor trocava passes pelo meio e encontrava dificuldades de furar o bloqueio do Novo Hamburgo. O primeiro gol da partida saiu só aos 40 minutos, quando Juninho Capixaba avançou pela esquerda, tocou para Pepê que devolveu para o lateral chutar cruzado de dentro da área, abrindo o placar. Aos 43, Fred cobrou falta na entrada da área, levando perigo ao gol de Paulo Victor.

Na segunda etapa, aos 9 minutos, Kaio deixou o gramado para dar lugar a Marinho. Logo em seu primeiro lance, ele recebeu de Thony Anderson, ficando na cara do gol e não desperdiçou, ampliando o placar no Estádio do Vale.

Diferente do que foi visto na primeira etapa, o Tricolor passou a criar mais oportunidades no ataque, até que aos 26 Pepê marcou o terceiro gol da partida. Após troca de passes, ele recebeu de Jean Pyerre, aproveitou a saída do goleiro e mandou para o fundo do gol.

O Novo Hamburgo assustou a equipe gremista aos 34 minutos. Bustamante driblou Juninho Capixaba e finalizou, mandando a bola no travessão de Paulo Victor.

O Grêmio fechou o placar aos 37, com Matheus Henrique. Marinho cruzou na área e o volante apareceu para cabecear mandando na trave, no rebote ele mesmo mandou para a rede.

Na próxima rodada o Tricolor enfrenta o Aimoré, no Cristo Rei, às 20h30 da quarta-feira. No mesmo horário, o Anilado enfrenta o Veranópolis.