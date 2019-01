Após interesse de clubes da China,  Dudu renova com o Palmeiras até 2023

Não basta as fortes contratações para o Palmeiras nessa temporada, o Alviverde fez um golaço no início da tarde do dia 19 de janeiro. A renovação contratual de Dudu, por mais cinco anos, deu uma confiança maior na torcida e a certeza de que o time de Felipão vai brigar por tudo nesse 2019.

Dudu que chegou ao Palmeiras em 2015 e foi questionado pela torcida, após o episódio do Paulista daquele ano, pelo seu sangue quente e cabeça quente dentro de campo, deu a volta por cima. Em 2015 mesmo já foi protagonista da Copa do Brasil e fez o gol que levou o Palmeiras aos pênaltis e consequentemente ao título do campeonato.

Em 2016, mais calmo dentro dos campos, o camisa sete também foi fundamental na conquista daquele Campeonato Brasileiro, que tirava o Palmeiras de uma fila que perdurava há mais de 22 anos.

E foi um dos maiores nomes na reta final do decacampeonato, conquistado no ano passado. Após essa conquista, muitos torcedores acreditavam que o baixinho não iria defender as cores do clube em 2019, por conta da forte investida da China. Mesmo oferecendo muito dinheiro, a diretoria optou, junto com o atleta, a permanêcia dele.

Dudu gravou um vídeo em seu Instagram, após o anúncio oficial do Palmeiras, onde agradeceu todo o carinho da torcida, o empenho da diretoria e falou mais uma vez da forte identificação que ele e sua família tem com o Palmeiras.