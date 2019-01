Paraná estreia no estadual com derrota em casa para o Operário

O Paraná recebeu o Operário, de Ponta Grossa, na tarde deste domingo (20), na Vila Capanema, no jogo que marcou a estreia das duas equipes no Campeonato Paranaense de 2019. A equipe da casa contou com muitas novidades no elenco, enquanto o Fantasma manteve sua base - que foi campeã da Série C do Brasileirão no ano passado -, e conseguiu garantir a vitória por 1 a 0.



O Operário começou a partida com mais posse de bola, mas a partida era truncada e as equipes ofereciam pouco perigo. As coisas pioraram para o Paraná quando um dos reforços da equipe, Eduardo Bauermann, que chegou como peça importante para assumir a titularidade, cometeu uma falta grave em Jean Carlo, do Operário, e acabou recebendo cartão vermelho direto. Com isso o Fantasma teve mais espaços, mas não conseguiu ir para os vestiários com a vantagem no placar.



Na segunda etapa a superioridade da equipe visitando continuou, mas a bola parecia não querer entrar. Então o técnico Gerson Gusmão decidiu apostar em artilharia pesada, tirando até mesmo o lateral Léo para colocar o atacante Quirino.

O Paraná conseguia se segurar bem apesar da quantidade de atacantes na equipe adversária e, em alguns momentos do segundo tempo, esteve mais perto do primeiro gol, mesmo com um jogador a menos. Mas o Operário não desistiu, e a insistência de seu treinador for premiada com gol de Dione aos 41 minutos, quando pegou a sobra de um cruzamento e fez 1 a 0.



Com a vitória por 1 a 0 o Operário assumiu a liderança do Grupo A, com três pontos, enquanto o Paraná fica na última colocação do Grupo B.



O Paraná encara o Foz do Iguaçu, na próxima quinta-feira (24), às 20h, também na Vila Capanema. O Fantasma encara o Cianorte, novamente fora de casa, no Albino Turbay, na próxima quarta-feira (23), também às 20h