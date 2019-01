Em tarde de zagueiro artilheiro e golaços, Santa Cruz bate América-PE no Pernambucano

Na tarde deste domingo (20), Santa Cruz e América jogaram pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano, dentro da Arena Pernambuco. Diferente de Sport e Náutico, que perderam na estreia, o Tricolor do Arruda mandou zebra para longe e conseguiu confortável vitória por 3 a 0 na Arena Pernambuco. Os gols foram de Vitão (duas vezes) e Elias Carioca.

Marcando forte e sem deixar o adversário respirar, o Santa Cruz conseguiu se impor do início ao fim. Os gols pareciam apenas questão de tempo, e a confirmação de tal sensação foi dada aos 35 minutos, em um chute fantástico do zagueiro Vitão, que a poucos metros acima do círculo de meio, encheu o pé e viu a bola morrer no ângulo do goleiro Dida. O segundo gol sairia sete minutos depois, e não ficou muito atrás da beleza do primeiro. Em rápido contra-ataque depois de retomada de posse, o jovem Elias Carioca recebeu na frente do gol e deu uma cavadinha por cima de Dida, que outra vez nada pôde fazer.

Com a vantagem adquirida e no processo de viver início de temporada, os comandados do treinador Leston Júnior seguraram a bola e controlaram o jogo com calma no segundo tempo. Mesmo em um ritmo mais moderado, as chances foram se acumulando. Em cruzamento na área, Vitão apareceria outra vez e, como se fosse um centroavante, chutou de primeira, no contrapé do arqueiro do Mequinha, que viu novamente a bola estufar suas redes e selar o placar final do confronto.

O resultado já fez o Santa virar líder do estadual. Apesar de ter os mesmos três pontos de Flamengo de Arcoverde, Central e Afogados, o Tricolor consegue vantagem pelo saldo de gols. Em sentido oposto, o América começa a competição com o pé esquerdo duplo: derrota e lanterna.

Depois da estreia, os times voltarão a entrar em campo no meio da próxima semana. Na quarta-feira (23) o Santa viajará para Arcoverde, onde enfrentará o Flamengo. Já o América terá a chance de se recuperar em casa, diante do Afogados.