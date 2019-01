Criciúma bate Marcílio Dias e conquista primeira vitória no Catarinense 

O Criciúma visitou, na tarde deste domingo (20), a equipe do Marcílio Dias, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Após perder por 1 a 0 na estreia, a equipe se recuperou e venceu por 2 a 1 no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí.

O primeiro tempo começou morno, sem grandes emoções. Aos 18 minutos, Daniel Costa cobrou falta direto no gol e o goleiro Tom rebateu para a área. A bola ficou viva e Sandro chegou de carrinho para marcar.

Os donos da casa não se abalaram com o gol. No segundo tempo, tiveram varias chances. Aos 10 minutos, Jonathas recebeu entre dois zagueiros e chutou no canto, sem chances para o goleiro.

Depois do empate, a equipe teve o domínio do jogo, chegando até a desperdiçar três chances de gol. O Criciúma, porém, não errou. Aos 38, após cobrança de escanteio para o Marcílio, Reis pegou a bola, atravessou o campo com a bola e chutou forte, marcando o gol da vitória.

Na próxima rodada, o Marcílio Dias, único time sem pontos no Estadual, visita o Tubarão na quinta-feira (24), às 20h30. O Criciúma, que é o quarto colocado com três pontos, visita na quarta-feira (23) a Chapecoense, às 21h.