Após não comparecer na concentração, Gonzalo Carneiro se reapresenta no São Paulo

Gonzalo Carneiro se reapresentou no São Paulo nesta segunda-feira (21) à tarde, no CT da Barra Funda. O jogador não apareceu para a concentração para a partida contra o Mirassol, na estreia do Campeonato Paulista, que aconteceu no último sábado (19).

Carneiro estava relacionado para a estreia do clube no Paulistão, mas, insatisfeito com a falta de oportunidades, não compareceu a concentração, irritando a diretoria do clube, que provavelmente irá multar o atleta pelo ato, visto como imaturo e precipitado pela direção do Tricolor.

O jogador tem contrato com o São Paulo até março de 2021 e está no clube desde abril do ano passado, mas sua estreia com a camisa da equipe foi apenas em julho, já que o jogador estava lesionado e precisou de um período para se recuperar.

Por conta da paciência que teve com a recuperação do atacante, a diretoria são-paulina não quer liberar facilmente Gonzalo Carneiro para outro clube. O jogador está na mira de algumas equipes uruguaias.

O próximo compromisso do Tricolor será fora de casa. A partida acontecerá na quinta-feira (24), às 21h, contra o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista.