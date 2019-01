Campinense perde Chaveirinho por duas semanas

A primeira vitória do Campinense no Campeonato Paraibano teve um sabor amargo para o técnico Francisco Diá e um gosto de preocupação para a torcida rubro negra. No momento do gol de empate, o atacante Chaveirinho não comemorou e se queixou de dores na coxa, deixando o campo para a entrada de Alex Mineiro.

Chaveirinho, que marcou dois gols no estadual, passou por exame de diagnóstico e o resultado constatou uma lesão de primeiro grau na coxa, deixando o atacante fora da equipe por duas semanas. Assim, o artilheiro rubro negro desfalcará a equipe no clássico contra o Botafogo-PB, que ocorre na próxima quarta-feira (30), no estádio Amigão, em Campina Grande.

Assim, Francisco Diá deve optar por Alex Mineiro para assumir a titularidade. O atacante marcou o gol da vitória do Campinense contra o Nacional de Patos e ganhou a confiança do técnico rubro negro. Além de Chaveirinho, outro jogador do setor ofensivo que está entregue ao departamento médico do clube é Lopeu, que pode passar por uma intervenção cirúrgica no joelho.

O próximo compromisso do Campinense é domingo (27), às 16h, contra o Serrano, no estádio Amigão, em Campina Grande. O mando de campo do confronto pertence a equipe alviverde, que vem de vitória contra o CSP, jogando fora de casa.