Botafogo e Zé Ricardo renovam vínculo até o final de 2019

Zé Ricardo fica no Botafogo até o fim de 2019. Após começar o ano sem uma decisão concreta sobre a extensão ou não de seu vínculo com o clube, treinador e diretoria chegaram a um denominador comum e seu contrato foi renovado até o término dessa temporada.

No comando do Alvinegro carioca desde agosto do ano passado, Zé Ricardo tem 26 jogos a frente do clube, com dez vitórias, seis empates e nove derrotas. O técnico teve importante participação na arrancada da equipe no Brasileirão de 2018, onde o Botafogo saiu da briga para evitar o rebaixamento diretamente para a zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Aos 47 anos, este é o terceiro time da carreira do treinador. Curiosamente, os outros dois também foram do Rio de Janeiro. Após aparecer para o futebol na base do Flamengo, foi promovido para o profissional. Depois, fechou com o Vasco, onde foi vice-campeão do último Campeonato Carioca perdendo justamente para o Botafogo, seu atual clube.

Sua primeira partida de contrato renovado será nesta quarta-feira (23), contra o Bangu, no Nilton Santos. Com o Glorioso precisando da vitória para se recuperar do revés da estreia, Zé Ricardo terá um reforço de peso para o duelo. Erik, que se destacou sob a batuta do técnico, foi regularizado e poderá estar entre os titulares.