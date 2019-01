Dia do fico: após "novela", Diego renova com o Flamengo até 2020

Um dos líderes do elenco, o meia Diego renovou com o Flamengo por uma temporada e meio, até o final de 2020. O anúncio foi feito nessa terça/quarta-feira (22/23) pelo Rubro-Negro e foi comemorada pelo jogador nas redes sociais.

Desde os últimos meses, as conversas foram instáveis e, em um certo momento, chegou a ser dada como quase certa a saída do camisa 10 na metade do ano, especialmente devido a uma investida do Orlando City-EUA, que ofereceu um contrato mais longo e um projeto para o jogador.

Outro empecilho era a questão salarial. No contrato firmado após a saída do Fernebahce-TUR, em 2016, Diego também recebia luvas diluídas nos vencimentos. Nas negociações com o empresário - e pai - Djair Ribas, foi pedido uma valorização nesse valor, o que foi prontamente negado pelo clube e estagnou as conversas.

A duração também chegou a ser considerado um empecilho, mas as partes se acertaram rapidamente nessa questão. Atualmente com 34 anos, o meia encerrará seu contrato com 35, e ainda poderá ter um último grande vínculo na carreira.

Pelo Flamengo, o camisa 10 é o atual capitão do técnico Abel Braga, e é querido pelo treinador. A confiança com os torcedores segue em alta, e o jogador deixou o campo ovacionado na estreia contra o Bangu, no último domingo (20).

Apesar de não ter conquistado títulos de expressão no Rubro-Negro, algo que tenta buscar em 2019, o meia fez 118 jogos pela equipe, com 33 gols e 20 assistências, tendo participado de 0,47 gol da equipe por partida.