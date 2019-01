Nas estreias de Gabigol e Arrascaeta, Flamengo fica no empate com o Resende

Nesta quarta-feira (23), Resende e Flamengo duelaram pela 2ª rodada da Taça Guanabara. A partida realizada no Estádio da Cidadania, teve as estreias de Gabigol e Arrascaeta, mas foi Henrique Dourado que livrou o Flamengo da derrota.

O jogo começou bem disputado, com um Flamengo tentando se encontrar no esquema com três volantes, com muita disposição, mas sem que nada acontecesse no seu setor de criação. Já o Resende marcava forte e embora não fizesse uma retranca, esperava possíveis espaços do time de Abel, para poder ir ao ataque e incomodar a defesa flamenguista.

Aos 12 minutos a primeira grande chance do jogo, quando Maxwell recebeu em velocidade e encobriu o goleiro César, mas o camisa 11 do Resende encobriu também o gol e desperdiçou a oportunidade. Mas aos 19 não houve perdão: Em cobrança de escanteio, a zaga do Flamengo cochilou e Joseph cabeçou no canto direito de César, 1 a 0 para o Resende.

O Flamengo não se abateu, e logo após a parada técnica empatou a partida. Em boa trama ofensiva, Trauco recebeu dentro da área e cruzou para o contestado Henrique Dourado acertar uma belíssima bicicleta e dar a primeira "ceifada" de 2019; 1 a 1.

Mesmo com o gol, o Flamengo não agradava e insistia demais nas jogadas pelo meio, o que facilitava a defesa adversária. Tanto que foram dos donos da casa as melhores oportunidades após o empate, mas César trabalhou bem em duas chances, Maxwell cabeceou para fora a chance de terminar o primeiro tempo em vantagem.

No segundo tempo, uma queda de energia logo no início quebrou o ritmo da partida. E custou para que uma grande chance surgisse; E quando surgiu, foi do Resende. E César fez grande defesa em chute de Zambi, que saiu cara a cara com o goleiro rubro-negro. O Flamengo até respondeu na cabeçada de Henrique Douro, que recebeu excelente cruzamento de Vitinho, mas a bola acabou indo pela linha de fundo.

O time da Gávea se demonstrava insatisfeito com o resultado, mas era desorganizado e insistia em jogadas de cruzamento. Por sua vez, os donos da casa esperavam um contra ataque. Nenhuma das agremiações obteve o sucesso desejado e a partida terminou mesmo com um ponto para cada lado.

As equipes agora voltam à campo no próximo final de semana. O Flamengo tem o clássico diante do Botafogo no Nilton Santos, sábado, às 17h. Já o Resende visita a Cabofriense, no domingo, às 19h30.