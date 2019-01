Palmeiras enfrenta Botafogo-SP em busca da primeira vitória no Paulistão 

O Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP na noite desta quarta-feira (23), às 21h, no Allianz Parque. Ambas as equipes estão em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. Em última parcial divulgada, já foram vendidos 20 mil ingressos. Uma reclamação da torcida palmeirense é o alto valor dos ingressos, sem contar a troca de carteirinhas do sócio-torcedor.

Palmeiras terá mudanças na equipe

Em treino nesta terça-feira (22), o técnico Felipão esboçou o provável time que irá a campo na quarta-feira (23). Mesmo sendo fechado para a imprensa, a assessoria de imprensa informou quem estava em campo.

O goleiro Weverton, em coletiva, falou sobre a estreia em casa na temporada. “Jogar em casa é sempre muito bom, tem o calor do nosso torcedor. Na estreia lá em Campinas, contra o Red Bull, também foi um estádio praticamente nosso, com o nosso torcedor em maioria, mas jogar em nossa casa, nosso estádio, onde estamos acostumados e sabemos que teremos o apoio do nosso torcedor em massa nos deixa feliz. É a nossa oportunidade de começar bem o ano em casa.”

No intervalo da partida, Ricardo Goulart será apresentado para a torcida alviverde. Porém, ele só deve poder atuar com a camisa alviverde daqui, no mínimo, três semanas.

Provável escalação: Weverton (Jailson); Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena, Victor Luis; Felipe Melo (Bruno Henrique), Moisés, Gustavo Scarpa (Zé Rafael); Felipe Pires, Deyverson, Carlos Eduardo.

Botafogo busca ponto fora de casa

O Botafogo, que também empatou na primeira rodada, por 1 a 1, com o São Bento, quer surpreender o Palmeiras dentro de sua casa.

O volante Diones falou sobre o desafio que é enfrentar o Palmeiras no Allianz. “Vamos enfrentar uma das principais equipes do país, que tem um elenco fantástico. Vai ser uma 'pedreira', mas temos que ter atenção máxima para sairmos desta rodada pontuando. Um bom resultado diante do Palmeiras vai nos dar muita motivação e confiança para as próximas semanas. Para tirarmos pontos deles, teremos que fazer um jogo perfeito”, ressaltou.

Já o atacante Rafael Costa espera evolução em relação ao jogo contra o São Bento. “Não estamos 100%, temos muito a melhorar e esperar o próximo jogo quarta-feira para que a gente possa melhorar, que a bola possa entrar.”

Provável escalação: Rodrigo Viana; Lucas Mendes, Ednel, Plínio, Pará; Leonan, William Oliveira, Diones, Renan Oliveira (Bruno Moraes), Pimentinha; Rafael Costa.